di Marco Lobasso

Alle 9 del mattino già oltre mille ragazzi delle scuole nuoto campane per Federica Pellegrini. La Divina è scesa in acqua nelle batterie dei 100 dorso volando in finale agevolmente. Ha ritrovato il feeling con la città e con la Scandone, in un bagno di folla che piacevolmente non le ha dato tregua. Oggi le finali di Fede anche nei 100 sl.



Numeri record per il Meeting Città di Napoli 2018 con oltre 1500 iscritti nel super programma di oggi è domani. Questa mattina in acqua anche il campione europeo dei 100 stile Emanuele Dotto qualificato agevolmente. «Cerco sensazioni giuste per rivincere gli Europei. Prima volta a Napoli e mai vista tanta gente per un meeting. La Scandone è bellissima. Con e Universiadi diventerà un'eccellenza».

