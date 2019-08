di Simone Pierini

Oggi i funerali di Felice Gimondi, indimenticato campione di ciclismo morto venerdì 16 agosto mentre era in vacanza ai Giardini di Naxos, in Sicilia. Le esequie si svolgono a Paladina (Brescia) in quella che da sempre è stata casa sua. Verranno trasmesse in diretta su RaiSport + HD. Dalle 10.40 alle 12.10 la cerimonia verrà seguita con una telecronaca a più voci, con testimonianze di amici e avversari, primo tra tutti il rivale di sempre Eddy Merckx.



I funerali verranno celebrati dal parroco di Paladina, don Vittorio Rossi, e da monsignor Mansueto Callioni, parroco di Almè e guida spirituale della famiglia Gimondi. Tre paesi hanno proclamato il lutto cittadino con bandiere a mezz'asta: Sedrina, Almè e Paladina. La piazza antistante alla chiesa è chiusa dalle 8 di questa mattina: attese circa duemila persone.



DIRETTA FUNERALI

Grande folla stamattina ai funerali di Felice Gimondi. L'arrivo della salma nella chiesa parrocchiale di Paladina, in provincia di Bergamo, è stato accolto da un lungo applauso. Presenti fra gli altri anche molti nomi noti delle due ruote come Francesco Moser e Beppe Saronni, Paolo Salvoldelli e Moreno Argentin, Giambattista Baronchelli. La bara dell'ex campione è stata portata a spalla dall'abitazione di Gimondi fino in Chiesa dove è stata celebrata la funzione funebre. La Chiesa è piena di gente e una grande folla staziona in piazza. Numerosi anche i ciclisti dilettanti venuti con la divisa da gara a rendere omaggio in bicicletta al vecchio campione, nato a Sedrina 76 anni fa.

