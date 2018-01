di Gianluca Agata

Si chiama "Marzano Record" e puntuale come ogni anno rinnova la tradizione del podismo napoletano sulla collina di Posillipo. Trentaduesima edizione per l'appuntamento podistico a passo libero del 1° gennaio organizzato sui 7 km dal team Atletica Virgiliano nello storico percorso per le strade antiche di Posillipo. Gli atleti hanno percorso un tratto centrale su un itinerario sviluppato lungo la strada antica di Via Del Marzano storica via della seconda metà del 1500 dove esiste ancora in buone condizioni la chiesa di Santa Maria della Consolazione restaurata alla fine del seicento. La prima corsa dell'anno è stata affrontata da un nutrito gruppo di atleti dei teams dell’Atletica Virgiliano,Circolo Canottieri Napoli, Asa Detur Napoli, Atletica Posillipo,Atletica Amatori Napoli, Atletica Amatori Vesuvio, Atletica Termoli, Circolo Canottieri Napoli ed anche alcuni atleti “liberi” del Campo Sportivo Virgiliano. Il successo del primo appuntamento podistico di Napoli del 2018 è andato ancora al fondista napoletano Pasquale Raganati del team ASA Detur Napoli che ha messo il sigillo sul crono di 27'20". Al secondo e terzo posto sulla linea del traguardo sono giunti rispettivamente il posillipino Ugo Bozzo (Atletica Virgiliano) con 28'48" e Fulvio Taddeo (Asa Detur) con il crono di 29'23". In campo femminile si è registrato la bella affermazione della master Alessandra Ambrosio (Am.Atl. Napoli) che con il crono di 29'47" ha prevalso sulla posillipina Valentina Sanfelice (Atletica Virgiliano) con il tempo di 35'55" e su Ida Custedero (Amatori Vesuvio) che chiude in 41'55". Al termine della corsa podistica di Capodanno, il cerimoniale di premiazione condotto da Marilena Mattino, che ha proceduto alla consegna delle medaglie di partecipazione e al tradizionale brindisi collettivo con le foto ricordo di tutti i partecipanti per augurare un felice anno agonistico 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA