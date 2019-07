di Diego Scarpitti

Casa Dolce casa. In carriera ha disputato due edizioni delle Universiadi. Argento in Corea del Sud nel 2015, bronzo a Taiwan nel 2017. Proprio a Gwangju è ritornato, ha aggiornato il suo palmares, arricchendolo con l’oro mondiale. Studente-pallanuotista sul tetto del mondo. Un gol contro la Germania nel girone D, poi l’apoteosi in finale contro la Spagna. Divertimento allo stato puro. Strepitosa doppietta e marcature pesanti. In superiorità numerica ha firmato il 4-2 da posizione centrale nel secondo quarto. Pugni chiusi, urlo in mondovisione, calottina numero 12 ben visibile, scatto fulmineo della panchina. Vantaggio del Settebello griffato dal salernitano Vincenzo Dolce, ex di Posillipo e Canottieri. Poi l’assist no-look all’omonimo Vincenzo Renzuto, suo ex compagno rossoverde, per il 5-2. E nel terzo periodo nuovamente in gol. Tiro al volo, rimbalzato sull’acqua e sul palo prima di superare l’antipatico Lopez Pinedo: 7-3 in parità numerica ed esplosione cosmica di gioia.



«Neanche la sognavo una finale così, con doppietta, sotto gli occhi di tutti. Bellissimo», racconta il neo campione del mondo Dolce. «Sono veramente felice, Sandro Campagna ci ha caricati a dovere. Finale pazzesca, tutti uniti, cuore, testa e l’abbiamo portata a casa. Un sogno davvero divenuto realtà», ammette entusiasta il player della Sport Management. «Incredibile. Dedico il trionfo iridato alla mia famiglia». Da posillipino Euro Cup alzata al cielo di Fuorigrotta nel 2015 con il compagno di squadra Renzuto, con il quale si è aggiudicato anche il Mondiale juniores di Perth (2012) e Szombathely (2013), gli Europei under 19 a Canet en Roussillon e l’argento under 20 ad Almaty, in Kazakistan (2015), con il poker messo a referto ai danni della Serbia. Al suo fianco, nelle diverse spedizioni azzurre, l’ex giallorosso Alessandro Velotto (nelle foto di DeepBlueMedia). Generazione vincente quella del ’93-’95, amalgamata e protagonista prima a livello giovanile e adesso tra i grandi.Cresciuto al Circolo Nautico Salerno e perfezionatosi alla Rari Nantes Salerno, Dolce è stato accolto come un vero eroe nel suo quartiere Torrione. Il tempo di uscire dall’auto e via con lo spettacolo pirotecnico. «Siamo andati sotto casa e abbiamo atteso il suo arrivo. Fumogeni di colore granata come la nostra Salernitana e bottiglie di spumante stappate, per suggellare la consacrazione. Lo abbiamo abbracciato e ci siamo complimentati», riferisce Eduardo Campopiano, oro con il Settebello alle recenti Universiadi di luglio, suo concittadino ed ex compagno al Molosiglio, nonché bronzo a Taipei proprio con Dolce. A festeggiare, tra abbracci e cori, Gennaro Parrilli, Carlo Sanges, Gianmaria Siani, parenti e amici. Alla prima partecipazione iridata obiettivo ampiamente centrato per Dolce, che verrà premiato domani a Palazzo di Città, sede dell’amministrazione comunale, dal sindaco Vincenzo Napoli. «Quello che è successo nella finale con la Spagna è andato oltre i miei sogni». Il «mastino» spera di giocare un’altra stagione al top e mettersi in luce. Nell’aria Tokyo 2020, un sogno chiamato Olimpiadi. «E il trionfar m'è Dolce in questo mare».

