di Diego Scarpitti

Dilaga il Lollo Caffè Napoli in Coppa della Divisione. Troppo evidente il divario tecnico sul parquet. Azzurri macchina da gol contro il Parete, battuto e ridimensionato 13-2. Gara a senso unico, con i ragazzi di David Marìn, che impongono il loro gioco e fanno pesare la differenza di categoria. Top scorer il paraguaiano Cholo Salas, autore di una cinquina, già in gol contro il Real Arzignano nella prima giornata di campionato. Doppiette per il croato Franco Jelovcic, il rumeno Felipe Mancha e il pescarese Paolo Cesaroni. A segno anche il capitano Massimo De Luca e Nicolò Baron. Nel prossimo turno di Coppa si preannuncia un super derby con il Fuorigrotta, in programma mercoledì 17 ottobre. Esordio casalingo, invece, contro il Meta Catania (ore 18) al Palacercola sabato 6 ottobre, dopo i tre successi esterni e consecutivi di inizio stagione. Ritorna la serie A tra le mura amiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA