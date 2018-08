Figli d'arte in calottina: i fratelli Di Martire e Simone Rossi rinforzi del Posillipo

di Diego Scarpitti

Metodo affidabile, scelta chiara, strategia precisa. Ecco i fratelli Massimo e Gianpiero Di Martire e Simone Rossi: il Posillipo si affida ai figli d’arte. Si delinea in modo cristallino il roster rossoverde per la stagione 2018/2019. Predilezione per le soluzioni «interne», opzione di cuore in linea con il budget a disposizione e gli obiettivi prefissati. Consanguinei in calottina, stesso tetto, identica passione. Saga in salsa partenopea. Fulvio, il pater familias, 6 scudetti, una Coppa dei Campioni e due Coppe delle Coppe vinte con il club di Mergellina. In carriera ha indossato anche la cuffia della Canottieri e della Rari Nantes Napoli, accettando di giocare pure in serie B con il Basilicata 2000. «Virus» clorato iniettato, dunque, ai suoi pargoli. «Massimo Di Martire, con il fratello Gianpiero, è tornato da noi e farà parte della prima squadra», ha dichiarato il presidente Vincenzo Semeraro, in piena sintonia di vedute con il consigliere alla pallanuoto Luigi Massimo Esposito.



«Voglio e devo ringraziare la Canottieri Napoli, in particolare Poppi Tartaro, Mario Morelli, Enzo Massa e Paolo Zizza per quello che mi hanno dato in questi anni sia sotto il profilo pallanuostico che umano soprattutto: sarò sempre riconoscente al club del Molosiglio», esordisce così il classe 2000 e fresco campione d'Italia under 20. «Sono felice di tornare però dove sono cresciuto: mi ha entusiasmato dal primo momento il progetto del Posillipo con Carlo Silipo, Alessandro Fusco e Roberto Brancaccio improntato sui giovani: ho tanta voglia e non vedo l'ora di ricominciare». Se ne riparlerà a fine mese, dopo le vacanze con gli amici a Panarea e a Ischia. Si consolida la batteria dei difensori con la conferma del granitico Simone Rossi. Dopo l’ufficialità di Andrea Scalzone, altro nipote e figlio d’arte, -papà Armando ha giocato a basket con diverse compagini campane, incrociando la JuveCaserta nei tornei giovanili e in cadetteria-, di ritorno dalla Sardegna Rossi ha espresso il suo legame profondo con lo storico Sodalizio napoletano. Cuffia numero 8, quinta avventura in regular season alle porte e terzo anno consecutivo in redgreen. «Spero di fare un anno buono e, anche se sarà difficile, mi piacerebbe lottare per qualcosa in più rispetto alla salvezza: la coperta, per ora, è ancora corta! E il Posillipo, per la storia che ha, merita di stare ai vertici», asserisce il centrale con il vizio del gol. Nel «clan» Rossi si mastica calcio e pallanuoto. Avvio in maglia granata poi Brescia, Sampdoria infine Piacenza per papà Marco, terzino sinistro di buon livello. Nemo propheta in patria e la consacrazione avviene lontano dai confini italici. Ripagate a dovere le attese per chi sa pazientemente attendere. Campione di Ungheria nella stagione 2016/2017 alla guida dell’Honved, il pioniere Marco Rossi è il primo allenatore italiano a vincere un trofeo nel paese magiaro e per tal motivo viene premiato come allenatore dell’anno. A Coverciano si accorgono (finalmente!) di Rossi senior, che meritatamente riceve la Panchina d'oro speciale, riconoscimento riservato ai tecnici italiani vincitori di un campionato all'estero. Accrescono le recenti soddisfazioni con la nomina prestigiosa di coach della Nazionale dell'Ungheria (18 giugno 2018).Ultimo acquisto in ordine di tempo per il Circolo Nautico Posillipo il greco Giannis Papakos. Centroboa classe ’95, il pallanuotista ellenico andrà a dare man forte ai due metri, consentendo a Luca Marziali di rifiatare nei momenti clou. Ossigeno per la compagine rossoverde. Dall’Egeo al Tirreno, Papakos, massiccio e votato al sacrificio, arriva dall’Apollon Smirne, che accoglie tra le sue schiere lo statunitense Chancellor Ramirez. Gli addetti ai lavori riferiscono di uno scambio tout court. Campagna acquisti chiusa e mercato completato con il mancino Edoardo Manzi. In uscita Nicola Cuccovillo, fidanzato della biscegliese Elena Di Liddo, bronzo nei 100 metri farfalla agli Europei di Glasgow, approdato al Catania. Bye bye Max Irving. Posillipo questione di famiglia.

