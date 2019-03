di Diego Scarpitti

Lollo Caffè Napoli – Feldi Eboli è il super derby in programma mercoledì 20 marzo per i quarti di Coppa Italia. Dall’urna di Bologna il sorteggio della Final Eight, che vedrà incrociarsi sul parquet di Loiano le due compagini campane. Gara inaugurale della competizione nazionale (ore 17) che si preannuncia interessante. Non nasconde le ambizioni del team azzurro il capitano Massimo De Luca. «Le avversarie si equivalgono. La Feldi è un’ottima formazione: sarà sicuramente una bella partita. Noi vogliamo arrivare fino alla fine e il nostro obiettivo è vincere senza se e senza ma. Siamo una squadra di assoluto valore e abbiamo giocatori importanti», dichiara il numero 7, che ritroverà il suo ex compagno di club Nunzio Frosolone. «Una gara particolare con un particolare in più! Un quarto di finale che avrà un sapore decisamente più forte, un match da dentro o fuori. Un peccato perché la Campania si scontra subito. Il derby è sempre bello da vivere: contro il Napoli vivrò, di certo, emozioni forti. Siamo due ottime squadre e sarà una partita di grande spettacolo», spiega il laterale classe’94, ex di turno.



A Cavezzano di scena Italservice Pesaro – Came Dosson (ore 20.30). Inizia la primavera del futsal con la sfida a Reggio Emilia tra Real Rieti e Meta Catania (ore 18). Capolista e detentore del titolo Acqua e Sapone Unigross contro la Lazio (ore 20.30). Le due semifinali sabato 23 marzo (ore 16 e 18.30) a Faenza, dove si disputerà la finale domenica 24 marzo (ore 18). Si giocherà in cinque sedi diverse. «Sport volano straordinario. Una grande opportunità per una disciplina emergente», ha commentato, così, in conferenza stampa Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna. «Registriamo un numero di praticanti che cresce ogni anno. Il calcio a 5 è lo sport più praticato in Italia: abbiamo superato anche il running. Tanti bambini iniziano a giocare e a divertirsi», le conclusioni affidate ad Andrea Montemurro, presidente della Divisione Calcio a 5, nonché consigliere nazionale della FIGC e della LND, membro della consiglio UEFA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA