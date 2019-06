di Diego Scarpitti

Svanisce il sogno promozione delle biancazzurre di Barbara Damiani. Storica promozione in serie A1 ottenuta dalla Pallanuoto Trieste, unica società che parteciperà nella stagione 2019/2020 al massimo campionato sia maschile che femminile. Un vero record per il club alabardato, grazie alla duplice vittoria riportata da Lucrezia Cergol e compagne: 11-6 alla piscina Bruno Bianchi in Friuli Venezia Giulia e 7-16 nel match di ritorno dominato alla Massimo Galante di Scampia. Roberta Tortora e socie si complimentano con le giocatrici di Ilaria Colautti e chiudono a testa altissima un torneo che è andato nettamente al di sopra delle aspettative. Partita con l'obiettivo dichiarato della salvezza, la Carpisa Yamamay Acquachiara, invece, è arrivata fino in fondo.



«Le ragazze hanno cercato di contrastare la forza della squadra avversaria e, soprattutto in partite come queste, vengono fuori i nostri limiti, legati anche all’inesperienza. Quest’anno c’è stato un grosso ricambio e il risultato ottenuto è stato comunque enorme e inaspettato», spiega Damiani. «Nonostante le partenze, il team è riuscito ad arrivare ad una finale rispetto a formazioni che si sono rinforzate. C’è, però, rammarico, perché sarebbe bastato un piccolo sforzo, per rendere la compagine napoletana più competitiva». Valutazioni da non trascurare per la prossima regular season.



Spazio ora alle Universiadi 2019: è il momento di tifare per Sara Centanni, pupilla di Barbara Damiani, Carolina Ioannou e Loredana Sparano. Il Setterosa universitario giocherà la fase iniziale della manifestazione internazionale a Casoria.

