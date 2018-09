di Gianluca Agata

Flavio Fabbrini (Lega Navale Italiana Napoli) con il Team Azzurro della classe Optimist guidato dal Campione del Mondo in carica Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village), Alessandro Cortese (CV Crotone), Alessio Castellan (CdV Muggia) e Davide Nuccorini (CdV Roma) è vice Campione del Mondo a squadre nella rassegna iridata disputata a Limassol, sulla costa meridionale dell’isola di Cipro. Dopo aver battuto Estonia, Perù e Singapore, la squadra italiana ha affrontato e sconfitto durante le ultime regate anche Russia, Svizzera, Spagna e Argentina, arrendendosi solo nella finalissima di fronte alla compagine Thailandese. Un grande risultato per Flavio e per l’intera squadra azzurra tornato in acqua per le regate della fase finale per l’assegnazione del titolo mondiale individuale Optimist 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA