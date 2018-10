China Open: Mayer ko, Berrettini supera il primo turno

Buon esordio di Matteo Berrettini al «China Open», torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.401.860 dollari in corso sul cemento di Pechino, in Cina. Il 22enne romano, numero 58 del mondo ha battuto 6-3 6-2 l'argentino Leonardo Mayer, numero 52 Atp. Al secondo turno il tennista italiano affronterà il britannico Kyle Edmund (16). Oggi debuttano altri due azzurri: compito agevole sulla carta per Marco Cecchinato (22), che affronta il cipriota Marcos Baghdatis (116), in gara grazie ad una wild card (il siciliano ha vinto in due set l'unico precedente, disputato a Bucarest due anni fa); compito non proibitivo anche per Fabio Fognini (13) reduce dalla finale persa a Chengdu, che se la vedrà con il moldavo Radu Albot (102). Nulla da fare invece per Andreas Seppi (46) sconfitto al primo turno per 6-3 6-4 dall'ungherese Marton Fucsovics (45).

