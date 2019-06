Ora è ufficiale: Fognini è nella top ten

Fabio Fognini entra ufficialmente nella top ten del tennis mondiale. La classifica pubblicata dall'Atp al termine del Roland Garros vede dopo quasi 41 anni un azzurro tra i primi 10 (nell'agosto 1978 Corrado Barazzutti salì fino alla settima posizione): Fognini guadagna due posizioni e si colloca al numero 10. «Raggiungere la top ten è un pò il compimento di un sogno. Mi rivedo bambino sul campo da tennis con la racchetta più grande di me e penso: 'Ne ha fatta di strada quel bambinò - aveva detto l'azzurro in attesa dell'ufficializzazione della classifica -. In questo momento sono felice e il ringraziamento va alla mia famiglia, a mia moglie e mio figlio, agli amici e a tutte le persone che mi sono sempre state vicino.



Sarà emozionante vedere il numero 10 accanto al mio nome. Questo è un piccolo grande tassello che si aggiunge ad altri e mi spinge a continuare a dare tutto me stesso per questo sport che amo». Alle sue spalle il secondo italiano è ora Matteo Berrettini, che compie un altro passo avanti (30/o posto), scavalcando Marco Cecchinato, scivolato al numero 39. Scende di una piazza Andreas Seppi (72/o) e di due Lorenzo Sonego (76esimo) mentre fa due passi avanti Paolo Lorenzi (97/o). Scivola fuori dai top 100 Thomas Fabbiano (numero 104) mentre alle sue spalle avanzano Stefano Travaglia (112) e Salvatore Caruso (122/o dopo il 3/o turno a Parigi). Al comando c'è sempre Novak Djokovic alla 31/a settimana consecutiva in testa, inseguito da Rafa Nadal, trionfatore per la 12/a volta al Roland Garros. Sul terzo gradino del podio c'è sempre Roger Federer, che precede Dominic Thiem (finalista a Parigi) ed Alexander Zverev. In sesta posizione il Next Gen Stefanos Tsitsipas, quindi Kei Nishikori e Kevin Anderson, poi al 9ø posto si porta il russo Karen Khachnov, che entra per la prima volta in top ten, come l'azzurro Fognini.

