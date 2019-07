Fabio Fognini, impegnato nel torneo di Wimbledon, finisce nella bufera. E non potrebbe essere altrimenti, perché il tennista italiano, sempre sopra le righe, questa volta ha utilizzato dei termini choc per esprimere il disappunto di dover giocare nel campo 14.



L'avventura di Fabio Fognini a Wimbledon si è conclusa al terzo turno, dopo la sconfitta con lo statunitense Tennys Sandgren in tre set (6-3 7-6 6-3). Il match, che nega l'obiettivo degli ottavi a Fognini, è però destinato a rimanere nella storia per via delle frasi poco signorili del tennista ligure contro gli organizzatori del torneo.



«Ma è giusto giocare qua? Maledetti inglesi, maledetti» - si lamenta Fabio Fognini durante la sfida con Sandgren - «Scoppiasse una bomba su 'sto circolo, guarda». Le reazioni degli utenti sul web, sono unanimi e chiedono pene severe per il tennista, marito di Flavia Pennetta.



«Ormai ha più di 30 anni, dovrebbe essere maturato e invece...» - si legge tra i commenti al tweet di Ben Rothenberg, giornalista freelance che collabora per il New York Times - «Nel 2019 certe frasi sono inaccettabili, servirebbero sanzioni dure contro certi comportamenti».



Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 6 luglio 2019

