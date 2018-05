Chris Froome, il padrone del Giro: la prima volta del kenyano bianco

Chris Froome ha vinto il 101/o Giro d'Italia di ciclismo, che si è concluso oggi a Roma, con la 21/a tappa, che è stata neutralizzata di sette giri per una richiesta dei corridori per via del manto stradale ritenuto pericoloso. È la prima vittoria del corridore inglese, che ha già vinto quattro Tour e una Vuelta. L'irlandese Sam Bennett brucia allo sprint Elia Viviani, vincendo la 21/a e ultima tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, disputata a Roma e lunga 115 chilometri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA