di Diego Scarpitti

Vogliamo iniziare bene». Le dichiarazioni della vigilia trovano pratica e immediata applicazione sul parquet. Buona la prima in serie A2 per il Futsal Fuorigrotta, che sbanca Cartoceto, superando 5-1 la matricola Buldog TNT Lucrezia. Subito tre punti in cassaforte per i napoletani contro i gialloblù nel girone B.



Nella sfida tra neopromosse prevalgono, con pieno merito, i ragazzi allenati dal tecnico Fabio Oliva. Partenza lanciata e 3-0 nella prima frazione con le realizzazioni di Grasso (15’29), Jefferson (18’40) e capitan Nando Perugino (19’20). Nella ripresa i gol di Imparato, Bukovec e Arillo. Cinque marcatori differenti archiviano in fretta il debutto stagionale. Esame a pieni voti per il club del presidente Serafino Perugino, che rompe il ghiaccio con coraggio e si presenta all’esordio casalingo sabato 5 ottobre (ore 16) contro la Roma Calcio a 5 (sconfitta 4-6 da Mirafin) sulle ali dell’entusiasmo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA