Lavora duro, sogna in grande. In attesa di debuttare al PalaBarbuto, impianto di viale Giochi del Mediterraneo ad un passo dalla piscina Scandone, il Futsal Fuorigrotta affronta al PalaCercola la Roma. «Sarà una gara ostica da giocare con le giuste motivazioni. Vogliamo dare seguito alla vittoria di Lucrezia e continuare a stare nelle zone alte della classifica», dichiara il direttore sportivo Nicola Ferri. Giallorossi avversari temibili da non sottovalutare. «Abbiamo bisogno del caloroso sostegno del pubblico. In settimana piccolo fastidio per Attilio Arillo. Valuteremo domani». Seconda giornata di campionato in serie A2 per il club presieduto da Serafino Perugino.



«La Roma è composta da ragazzi giovani molto validi, dobbiamo stare attenti ed avere la stessa tranquillità mostrata con il Lucrezia. Il campionato è lungo e dobbiamo sempre farci trovare preparati», ammette alla vigilia il tecnico Fabio Oliva, che chiede ai suoi di non abbassare la guardia. Carucha Grasso, autore del primo gol stagionale esalta i due nuovi arrivati. «Giocare con Kakà e Jefferson innalza di molto il tasso tecnico, ci induce a dare il massimo durante gli allenamenti e la società ha fatto davvero un ottimo lavoro con la conferma di tutto il gruppo della promozione». Fischio d’inizio fissato alle ore 16, ingresso libero.

