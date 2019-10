di Diego Scarpitti

Tris con cinquina. Non sbaglia un colpo il Futsal Fuorigrotta nel girone B. Procede la marcia inarrestabile dei biancazzurri di Fabio Oliva anche al PalaCus di Viterbo. Mvp di giornata senza alcun dubbio il brasiliano Luis Turmena, che asfalta l’Active Network. Nel 6-3 definitivo ben cinque reti sono state realizzate dal giocatore carioca classe 1991, di cui tre nella ripresa. A punteggio pieno in serie A2, i napoletani superano agevolmente la seconda trasferta stagionale. Capitan Nando Perugino e soci condividono la testa della classifica, sempre più campana, con il Real San Giuseppe.



«Bravi noi a cercare di mettere sul binario giusto la partita. Potevamo fare anche di più nei primi venti minuti, ma la vittoria non è stata mai in discussione», ammette lo scatenato goleador verdeoro. Euforia legittima nel club del presidente Serafino Perugino. «Sono contento, ma ho la fortuna di giocare con compagni che ti mettono nelle condizioni ottimali per fare bene», osserva il numero 17.«Ottimo primo tempo, non era facile. L’Active è una squadra esperta. Da rivedere qualcosa nella seconda frazione. Scendiamo sul parquet con la testa giusta, frutto di quello che facciamo durante la settimana», spiega mister Oliva. A segno anche Kakà Dos Santos per un Futsal Fuorigrotta made in Brazil. Sabato 19 ottobre match casalingo con l'Italpol. Al PalaCercola o al PalaBarbuto?

