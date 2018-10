di Diego Scarpitti

In una settimana dieci gol messi a referto e dieci punti in classifica. Da lunedì al venerdì sempre all’insegna del futsal, che regala emozioni e spettacolo. Chiamato all’immediato e ravvicinato riscatto, il Lollo Caffè Napoli travolge 6-0 la Lazio al PalaGems e rilancia le sue ambizioni in campionato. «Una grande vittoria. Ci voleva proprio. Dovevamo dare un segnale dopo la sconfitta esterna con il Maritime Augusta e il pareggio interno contro l’Italservice Pesaro. Abbiamo lavorato bene, sfoderando una prestazione all’altezza».



Registra buon tempo il barometro per Massimo De Luca e soci. «Nell’ultima giornata siamo stati sfortunati. Era importante tornare a vincere e non era assolutamente scontato. Per tutta la gara sempre sul pezzo - riferisce il capitano azzurro - La prova ci dà ragione nel punteggio: bravi a non subire gol in inferiorità numerica. Sono felice per la rete, carburante per il futuro. Spero di continuare su questa strada, io così come tutta la squadra».



Sul parquet la reazione chiesta da David Marin si materializza e si tramuta in una prestazione convincente, non solo per i tre punti incamerati. Paolo Cesaroni porta in vantaggio gli azzurri con Francesco Molitierno ermetico per l’intera durata dell’incontro. «Partita tirata anche se le marcature si sono poi allargate nel secondo tempo. La prima frazione è finita sullo 0-1. I laziali nello scorso turno avevano usato la mossa del portiere di movimento, ripetuta nei nostri confronti. Abbiamo messo in atto un buon lavoro difensivo. Iniezione di fiducia dopo lo sfortunato 4-4 tra le mura amiche».



Evidente la qualità nel fraseggio del Napoli. Dominatore incontrastato del campo l’argentino Fernando Wilhelm, di lotta e di governo: c’è la sua regia nel doppio vantaggio partenopeo ad opera di Luka Peric. Indossa la maglia del fenomeno Juan Adrian Salas, autore dello 0-3 a volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Alemao. Andamento delle operazioni facilitato dalla marcatura di De Luca (0-4). Stona soltanto il doppio giallo del croato Jelovcic.



«Ci presentiamo con ottimismo nel prossimo big match contro l’Acqua&Sapone, detentrice del titolo e della Coppa Italia, squadra di alto livello nei singoli interpreti e nel collettivo, che gioca a memoria. Non possiamo tirarci indietro e daremo il massimo, considerata l’assenza pesante di Franco Jelovcic, che, squalificato, tiferà per noi dalla tribuna. Il gioco di mister Marin è impostato sul gruppo. Sono soddisfatto per il gol e insieme possiamo andare lontano», spiega l’attaccante classe ’91 Cesaroni.



Mancha e Vinicius Duarte si prendono la scena nel finale. Sarà partita vera sabato 3 novembre (ore 18) al PalaCasoria contro la capolista. Per sognare in grande e spiccare il volo, con l'apporto efficace del pubblico alleato.

