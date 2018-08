Futsal Nuceria, ecco il girone di A2: rossonere in Puglia, Calabria e Lucania

di Giuliano Pisciotta

Sono stati ufficializzati i gironi del campionato di Serie A2 di calcio a 5 femminile. Il Futsal Nuceria, neopromosso in categoria e per la prima volta alle prese con un campionato nazionale, ha evitato lunghe e dispendiose trasferte in Sicilia, ritrovandosi nel girone D che comprende 7 formazioni pugliesi, 3 campane, una calabrese e una lucana.



Le rossonere affronteranno i derby con la Salernitana e la Fulgor Octajano, poi se la vedranno con le cosentine della Sangiovannese, le lucane del Futsal Rionero e le pugliesi di Città di Taranto, Conversano, Dona Five Fasano, Futsal Molfetta, Manfredonia 2000, New Team Noci e Woman Futsal Club.



La Serie A2 comprende complessivamente 46 squadre: sono previste complessivamente 4 promozioni in categoria superiore e 6 retrocessioni in Serie C regionale.

