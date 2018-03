Futsal Nuceria sul tetto d'Italia: Coppa Italia e promozione in A2

di Giuliano Pisciotta

Il Futsal Nuceria riscrive la storia e si concede altri due preziosissimi regali per il decimo anno di attività ufficiale. La formazione nocerina ha vinto oggi la Coppa Italia nazionale di Serie C, conquistando contestualmente la promozione in Serie A2, indipendentemente dall'esito del campionato regionale. Nella finalissima disputata al PalaFlorio di Bari, le rossonere hanno avuto la meglio del Duomo Chieri ai calci di rigore, al termine di un'interminabile sfida.



Nei tempi regolamentari prima e nei supplementari poi, le ragazze del tecnico Peppe Dello Ioio hanno rischiato a più riprese di capitolare, trovando come preziosi alleati i montanti della propria porta, ma soprattutto contando su una prestazione eccezionale dell'estremo Francesca D'Amelia, eletta miglior calciatrice delle final eight nazionali di Coppa Italia di Serie C.



Traguardo storico per il Futsal Nuceria, fondato nel 2008 e già capace di aggiudicarsi numerosi titoli provinciali e regionali nei campionati Figc, due vittorie in Coppa Campania, oltre ad aver raggiunto varie volte le finali nazionali dei campionati Csi di calcio a 5 femminile.



In tribuna la grande gioia della presidentessa Maria Faiella, che ha rivolto il suo plauso agli allenatori Peppe Dello Ioio e Dino De Martino, direttori d'orchestra dell'affiatatissimo roster formato da Francesca D'Amelia, Alessia Lambiase, Rosa Vuolo, Pina Lamberti, Celeste Attanasio, Benedetta Dello Ioio, Chiara Barba, Ilaria Foddai, Liliana Palumbo, Annaclaudia Dello Ioio, Mariarosa Nacchia, Carola Lamberti, Federica Vitale, Angela Sassone e Francesca Finelli.

