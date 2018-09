Gaia Falco e Roberta Rosolino del Circolo del Remo e della Vela Italia seconde assolute e primo equipaggio femminile al Campionato Italiano 29er conclusosi oggi a Loano, dove sono andati in scena i Campionati in doppio, ultimo in ordine temporale, tra gli eventi FIV della vela giovanile, con 300 equipaggi e oltre 600 atleti . Un grandissimo risultato quello di Gaia e Roberta che premia lo sforzo del Circolo del Remo e della Vela Italia che da meno di un anno ha puntato su una nuova classe, creando una propria squadra, presente a Loano con ben 4 equipaggi : Falco - Rosolino, Prisco- Raganati, Viola -Scotto e Borriello –Dorazio, tutti allenati da Stefan Buchberger e Lorenzo Castaldo. Con ben 54 iscritti, l’equipaggio napoletano è riuscito a conquistare il secondo posto assoluto ed il primo femminile, inserendosi tra i due equipaggi della S.C. Garda Salò, a seguire 15° Scotto Viola , 30° Prisco Raganati e 38° Borriello D’Orazio. Ecco la dichiarazione di Gaia e Roberta :” Siamo molto contente per questo risultato soprattutto perché è stato totalmente inaspettato... Speriamo che con un po’ più di esperienza riusciremo ad arrivare ancora più in alto! Nel frattempo ci alleneremo con il massimo della serietà e dell’impegno in vista della prossima stagione” Per Lorenzo Castaldo presente a Loano con la squadra del CRVI :” È stato un campionato molto intenso a causa delle condizioni del vento. È stato difficile mantenere la concentrazione e dare il massimo fino alla fine, ma le ragazze grazie alla loro determinazione sono riuscite a conseguire un risultato brillante. La felicità e la soddisfazione è tanta, ma questo è solo l’inizio!” A Gaia e Roberta, ai loro genitori , agli allenatori Stefan e Lorenzo, al Circolo del Remo e della Vela Italia, le congratulazioni del Comitato V Zona.

