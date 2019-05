Oliva, Testa e Parlati premiati al Gran Gala Vesuvio d'oro

Si rinnova l’appuntamento col Gran Gala Vesuvio d’oro, durante la quale saranno premiate le eccellenze campane contraddistintesi nello sport, nel sociale, nel giornalismo e nello spettacolo. L’evento, gratuito al pubblico (i biglietti sono prenotabili su www.vesuviodoro.eventbrite.it), si terrà venerdì 31 maggio dalle ore 20 presso il cinema teatro Pierrot di Napoli a Ponticelli. Il premio, alla sua seconda edizione, nasce dalla periferia napoletana su iniziativa del Consorzio di cooperative sociali Opi con la collaborazione del Nippon Club. La giornalista e blogger Anna Trieste sarà la madrina dell’evento; la direzione artistica è affidata a Gennaro Parlati, promotore dell’iniziativa insieme ai fratelli Raffaele e Massimo.



Circa 20 premiati, tutte personalità di rilievo del panorama campano: Sandro Ruotolo, Claudio Pappaianni e Francesco Piccinini per il giornalismo; Patrizio Oliva, Irma Testa e Christian Parlati per lo sport; Franco Ricciardi, Lele e Giovanni Block per lo spettacolo; Tam Tam Basket, Screen Sud, Lazzarelle, Pianeta Autismo e Solidarci per il sociale. Saranno premiati anche tutti gli atleti campani che nel 2018 hanno vinto un oro mondiale nelle rispettive discipline: Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Giuseppe Di Mare, Alfonso Scalzone, Leonardo Apuzzo e Aniello Sabbatino per il canottaggio; Angelo Crescenzo per il karate; Erica Sessa per il tiro al volo. Tra gli atleti paralimpici, saranno premiati Claudio De Vivo e Francesco Maria Maglione.

