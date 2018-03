di Cristina Cennamo

Gennarino non c'è più. E, con lui, se ne va un pezzo di storia di vela napoletana, il ricordo di un'epoca in cui per mare ci s'imbatteva in gentlemen di mare che puntualmente, chi per un verso chi per un altro, avevano avuto modo di navigare al fianco dello storico marinaio del Circolo del Remo e della Vela Italia.



Perché Gennaro De Lella, per chi non avesse mai avuto la fortuna d'imbattersi nei suoi luminosi occhi azzurri, non era solo un grande allenatore ma anche un uomo che portava con sè, sempre, una ventata di ottimismo.

Un maestro di vita, un amico allegro ma severo al momento giusto, un nonno affettuoso ed un confidente leale.

Dalla sua scuola, la gloriosa scuderia rossoblù che per lui era come una famiglia, sono emersi campioni come Francesco de Angelis, Picchio Milone, Roberto Mottola, Gianluca Lamaro, Alberto Signorini, Roberto Perrone Capano, Lars Borgstrom, Carlo Campobasso, Marina Jappelli, Camilla Marino, Claudia Soricelli, Maria Stella Turizio e Carolina Rendano, per citarne alcuni.



E chi, passeggiando oggi in banchina, non si commuoverà ricordando pezzi dei suoi aneddoti di sempre: le regate con Valentin Mankin o Paul Elvstrom, gli episodi più buffi in trasferta con i suoi allievi di tutte le età, i consigli sempre preziosi dispensati con il suo sorriso grande a chiunque gliene facesse richiesta.

Da quasi un anno, Gennarino non stava tanto bene. Ma a dire addio ad un amico non si è mai abbastanza pronti e tutta la vela campana oggi si fermerà per lui.



In segno di lutto, il «suo» Circolo Italia sospende le attività veliche. Ed il Presidente di Zona ha invitato tutti gli affiliati all’osservanza del minuto di silenzio in occasione delle manifestazioni sportive in programma oggi e domani.

L'ultimo «Buon vento», il saluto classico dell'andar per mare, glielo daranno i tantissimi che gli hanno voluto bene ed a cui mancherà sempre, regata dopo regata: a Fuorigrotta, nella chiesa dell'Immacolata dove si terranno i funerali alle 16.

