In serie B vittoria al fotofinish per il Napoli Basket, che sbanca il campo della IUL Tiber Roma per 64-69 e dopo 2 sconfitte conquista i primi punti del campionato. Dominio azzurro nel primo quarto, poi il recupero dei romani e match equilibrato con gli ospiti però sempre avanti. Dincic (16), Guarino (13) e Milani (16) i migliori, ancora male Di Viccaro.

