Farfalle azzurre d'argento ai Mondali e pass per Tokyo 2020

Le farfalle della ginnastica ritmica staccano il pass per Tokyo 2020. Le azzurre di Emanuela Maccarani, impegnate a Sofia nei Campionati Mondiali, ottengono la carta olimpica grazie allo splendido argento vinto nell'all-around (44.825 punti) alle spalle della Russia (46.300) e davanti alle padrone di casa della Bulgaria (42.050). La Nazionale azzurra è certa della propria partecipazione ai Giochi giapponesi con quasi 2 anni di anticipo, una qualificazione ottenuta da vice campionessa del mondo. L'Italia ha già ottenuto altre 11 carte olimpiche per Tokyo 2020: 2 nel tiro a volo e 9 (per 6 equipaggi) nella vela.



Le aviere del Gruppo Sportivo dell'Aeronautica, Militare Alessia Maurelli e Martina Centofanti, componenti del team di Rio de Janeiro, con Anna Basta (Polisportiva Pontevecchio Bologna), Letizia Cicconcelli (Faber Ginnastica Fabriano), Agnese Duranti (Polisportiva La fenice Spoleto) e Martina Santandrea (Estense Putinati Ferrara) salgono sulla piazza d'onore del podio iridato, dopo due esercizi quasi impeccabili, con il punteggio complessivo di 44.825 (22.775 5CE -22.050 3PA/2FU). La medaglia d'oro va alla Russia che con 46.300 conserva il titolo di Pesaro 2017 e aggiunge il settimo alloro mondiale, dopo i sei individuali. Terze le padrone di casa della Bulgaria che con una falsa partenza e una grave perdita nella routine con i cinque cerchi hanno rischiato di mancare la qualificazione olimpica. La rappresentativa di casa chiude con il bronzo a quota 42.050. Le prime 24 della classifica all-around andranno a Baku, l'anno venturo, nella 37/a edizione, che metterà a disposizione gli altri biglietti per i Giochi nipponici. La medaglia di squadra odierna è la ventottesima del palmares FGI, la sedicesima d'argento. L'Italia torna al secondo posto nel medagliere di Sofia con 4 piazzamenti (2 A - 2 B), dietro la Russia (7 O), ma davanti ad Israele (2 A - 1 B), alla Bulgaria (2 B) e alla Bielorussia (1 A). Le ragazze della Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani mancavano dal podio all around dai Campionati del Mondo di Izmir 2014. Poi una serie di amari quarti posti, compreso quello di Rio 2016 e della rassegna mondiale casalinga di Pesaro 2017, interrotti dal risultato del pomeriggio. Domani le azzurre torneranno in pedana per le finali di specialità, con il secondo parziale ai 5 cerchi (esercizio nel quale detengono il titolo mondiale e continentale, sulle note de Il lago dei Cigni di Cajkovskij) e il terzo con 3 palle e 2 funi (routine montata su un remix di «Eye of the tiger»). Si comincia alle 14.00 (ora italiana) in diretta su www.volare.tv. «Siamo molto soddisfatti - ha commentato il presidente della Fgi Gherardo Tecchi - La qualificazione olimpica era il nostro obiettivo principale, ma si va ad aggiungere, come la classica ciliegina, su una torta di medaglie confezionata dalle nostre individualiste. Faccio i miei più sinceri complimenti ad Emanuela (Maccarani, ndr.) e a tutto lo staff della Sezione di Ritmica. Il secondo posto delle Farfalle per noi vale un oro, perché la Russia vista in pedana a Sofia non merita di starci davanti, e soprattutto con un distacco di quasi un punto e mezzo. È ora che questa sudditanza psicologica abbia fine. Ci faremo sentire alla riunione della Fig i primi di dicembre. Per ora godiamoci la festa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA