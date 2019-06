Universiadi, la Torcia arriva a Losanna: biglietti in vendita

di Gianluca Agata

Si aprono i rubinetti sulle piscine delle Universiadi. Alla Mostra d'Oltremare i primi bocchettoni hanno cominciato a sversare acqua. Ci vorrà qualche giorno per riempirla tutta. Del resto, con una capacità di 3 milioni di litri d'acqua non è uno scherzo arrivare a regime. Poi si passerà all'analisi delle acque e ai trattamenti. Caserta e Casoria sono dei gioielli pronti all'uso. Per la Scandone si deve penare ancora un po' prima di vederla riempita. Per la piscina del PalaDennerlain in corso i lavori di piastrellatura.



PISCINE

È un bel vedere quel bocchettone che spara acqua all'interno della piscina della Mostra. Lì dove gli ultimi a tuffarsi furono proprio Klaus DiBiasi e Giorgio Cagnotto prima dello stop alle competizioni. Si lavora alacremente per predisporre l'arrivo dei trampolini dalla Germania. Ci sono anche i fori, bisogna solo montare le attrezzature. Volano anche le piscine di Casoria e Caserta che sono già in uso ma con i trattamenti predisposti regalano acque limpide e pronte all'utilizzo da parte degli atleti. Qualche rallentamento per la Scandone. Problemi di tempo, più che altro. Divergenze sul trattamento delle acque con il consulente responsabile del Trattamento delle Acque Gianni Capizzi che ha fatto la voce grossa per sostenere una procedura di lavori uniforme alle altre piscine. Ma tutto dovrebbe finire in tempo. Il polo flegreo delle piscine a regime potrà contare su tre piscine coperte da 50 metri, una da 25 metri, una scoperta da 33 metri e una piattaforma per i tuffi. Roba che poche città al mondo si possono concedere.



PALADENNERLEIN

Era quella nel lotto delle piscine napoletane che stava messa peggio e oggi «stanno completando la piastrellatura». Parola dell'assessore allo Sport Ciro Borriello ieri in sopralluogo all'impianto. «Riusciremo a consegnarla entro il 30 giugno. Dispiace per la palestra di basket e volley i cui lavori saranno completati successivamente».



LA TORCIA

Dopo Torino, la fiaccola dei saperi approda a Losanna, sede della Federazione sportiva internazionale. Sei tedofori, tutti del mondo dello sport: Davide Tizzano, campione olimpico di Canottaggio e campione del mondo di Vela; Patrizio Oliva, campione olimpico di Pugilato; Fiona Testuz, velista dell'Universiade di Shenzen 2011; Reto Pfund, pallavolista della prossima Universiade Napoli 2019; Mike Kurt, campione del mondo di Canoa; Alja Del Ponte, oro atletica all'Universiade di Taipei 2017. Lunedì 10 giugno sarà a Milano.





I BIGLIETTI

Oggi dalle ore 10 sarà possibile procedere all'acquisto online tramite il sito ufficiale dell'Universiade www.universiade2019napoli.it o presso i punti vendita previsti dalla rete nazionale Vivaticket. Il costo dei singoli biglietti per le gare, infatti, è di 5 euro intero e 3 euro ridotto. È possibile comprare anche un abbonamento per singola disciplina.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO