di Diego Scarpitti

Al di là della sfortuna. Più forte degli imprevisti, più energico degli avversari il quattro di coppia maschile alla seconda edizione dei Mediterranean Beach Games di Patrasso. In Grecia perde prima il carrello e poi un remo l’equipaggio azzurro composto da Aniello Sabbatino (RYCC Savoia), Raffaele Giulivo (Marina Militare), Niccolò Pagani (Fiamme Gialle) e Piero Sfiligoi (CC Saturnia), timonato da Stefano Gioia (CC Saturnia), accumulando, così, in semifinale un ritardo eccessivo. Esulta per la medaglia di bronzo messa al collo Sabbatino, classe 2000, di Vico Equense, ex tesserato del Circolo Nautico Stabia alla sua prima partecipazione ai Giochi del Mediterraneo.



Avvincenti le gare in mare di coastal rowing, che hanno visto protagonista l’atleta biancoblu, già bicampione del mondo junior (2018 e 2017), nonché campione europeo junior e bronzo nel quattro con. «Prima esperienza ai Giochi del Mediterraneo e il più piccolo della spedizione azzurra. Batteria vinta in scioltezza, mentre in semifinale siamo stati davvero sfortunati. Molti problemi con la rottura del carrello in partenza e tempi di recupero limitati sulla distanza dei 500 metri». Anche se favorito sulla carta e nei pronostici, Italremo fermato soltanto da inconvenienti. «Dedico il bronzo a mia mamma Eleonora, a mio padre Francesco e alle mie sorelle Chiara e Rita», dichiara orgoglioso Sabbatino. Una bronze medal pesante che impreziosisce il ricco palmares.

