di Diego Scarpitti

Sempre più azzurri i Mediterranean Beach Games di Patrasso. Nel fondo dominio incontrastato di Andrea Manzi e del suo compagno di squadra Marcello Guidi. Prestigiosa la vittoria riportata in Grecia dai due nuotatori della Canottieri Napoli, che impongono il loro ritmo e distanziano l’agguerrita concorrenza.



«Partenza veloce e gruppo staccato sin da subito, già dai primi 600 metri. Mare abbastanza agitato con onde e alterne correnti. Con Marcello ci siamo alternati al comando e poi allo sprint insieme: ho prevalso al tocco del tabellone», racconta appagato il napoletano Manzi, tesserato per le Fiamme Oro, che è salito sul gradino più alto del podio, facendo registrare il crono di 57’57”02. Seconda partecipazione ai Giochi del Mediterraneo per Manzi, che migliora il secondo posto conseguito quattro anni fa a Pescara.



Distanziato soltanto di 6 centesimi Guidi, che ha preceduto il greco Georgios Arniakos (59’27”02).

Grande soddisfazione al Molosiglio per il successo dei due atleti giallorossi. Esaltante prova dei nuotatori canottierini, che primeggiano in modo agevole sulla distanza di 5 km. Ai due vincitori e al direttore sportivo Lello Avagnano, i complimenti e le felicitazioni del presidente Achille Ventura, del vice presidente sportivo Marco Gallinoro e del consigliere Luca Piscopo.

