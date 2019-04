Giorgetti tra Atp Finals e Giochi 26: «Spero in un successo dell'Italia»

La «grande sfida olimpica» di Milano-Cortina 2026 e la candidatura di Torino per organizzare le Atp Finals del 2021-25 a Torino «speriamo che possano essere un successo». Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, presentando la 76esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis. Alla domanda sul perché per la prima volta la presentazione sia avvenuta a Palazzo Chigi, Giorgetti ha replicato: «Perché sono gli Internazionali d'Italia», aggiungendo che «poi gli Atp li presenteremo a Torino». «Gli internazionali sono una vetrina formidabile con la città di Roma - ha concluso - in una location suggestiva come quella del Foro Italico, prima tappa di una serie di eventi che Roma ospiterà questa estate. Questa vetrina è importante, sicuramente irripetibile. La visione del governo fortemente orientata allo sport di base si concilia con il patrocinio a grandi eventi come questo, perché i grandi eventi contribuiscono ad aumentare la suggestione verso chi si avvicina per la prima volta all'attività sportiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA