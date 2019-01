di Diego Scarpitti

Inizia con la medaglia d’argento al Grand Prix di Tel Aviv il 2019 di Giovanni Esposito. L’atleta delle Fiamme Azzurre, già campione del mondo cadetti nel 2015, doppiamente primo a Berlino 2016 e Leibinitz 2018 all’European Cup junior, sale sul secondo gradino del podio in Israele. «Oggi ero in forma e sono contento di avere affrontato avversari molto forti. Peccato per la finale: ho ceduto la medaglia d’oro per un piccolo errore», racconta il judoka napoletano della Nippon Club. «E’ stato un onore essere premiato da Pino Maddaloni».



Non capita infatti ricevere spesso i complimenti del campione olimpico a Sydney 2000. Sei gli incontri disputati da Esposito nella categoria 73 kg. Subisce l’impeto partenopeo il portoghese Jorge Fernandes, poi è toccato all’azero Hidayat Heydarov planare sul tatami, causa wazari e ippon azionati dall’agente della Polizia Penitenziaria. Superati rispettivamente in sequenza il tagiko Khaiyomiddin Zhabborov e il turkmeno Shatlyk Jumanyyazov. In semifinale battuto lo svizzero Nils Stump. Sola sconfitta rimediata in finale per mano del bielorusso Vadzim Shoka. Chiude al settimo posto, invece, il fratello Antonio Esposito (81 kg). Infine foto di rito insieme a Diego Rea (60 kg) e al tecnico delle Fiamme Azzurre Francesco Faraldo.

