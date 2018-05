Giro d'Italia, impresa Froome: 83 km di fuga, vittoria di tappa e maglia rosa

di Francesca Monzone

Capolavoro di Chris Froome che oggi nella tappa regina del Giro d’Italia, 185 chilometri da Venaria Reale a Bardonecchia, ha conquistato la tappa e la maglia rosa di leader della corsa. Ora l’olandese Dumoulin è costretto ad inseguire e in classifica è di nuovo secondo con un ritardo con 40”, per quanto riguarda la terza posizione rientra il francese Pinot della Groupama FDJ.



Ha fatto saltare il banco il capitano della Sky e con un attacco a 80 chilometri dal finale, sulla salita che portava sul Colle delle Finestre, la Cima Coppi di questo Giro, ha stravinto contro ogni aspettativa. Nel giorno del trionfo di Froome, tanti big hanno vissuto la tragedia della crisi in corsa. Yates ha perso la maglia rosa e il suo ritardo sarà superiore ai 30 minuti. Da segnalare il ritiro dalla corsa di Fabio Aru, che 7 chilometri dal via ha messo i piedi a terra ed è salito in ammiraglia. Giornata nera anche per Domenico Pozzovivo della Bahrein Merida, che attualmente è fuori dal podio con più di 8 minuti di ritardo.



Emozionante la forza del britannico nella salita sul Colle delle Finestre e poi al Sestriere che hanno riportato alla mente le immagini epiche del ciclismo, quelle legate a Coppi e Bartoli e che mancavano alla corsa rosa da tantissimi anni. Suggestive le immagini del keniano bianco che da solo al comando nel passaggio in autostrada, cercava di tenere lontani gli avversari prima della salita verso Bardonecchia. Froome dopo la caduta nella ricognizione della cronometro di Gerusalemme aveva attraversato momenti difficili e per lui si ipotizzava anche un ritiro. Il recupero però è stato incredibile e già la scorsa settimana si erano visti netti miglioramenti, quando aveva vinto anche la tappa sullo Zoncolan.



Froome: “Non ho mai fatto cose così. Sapevo che mancava tanto per vincere questo Giro d’Italia e sapevo che dovevo fare qualcosa di straordinario e non potevo aspettare l’ultima salita di sabato. Ho avuto una partenza difficile dopo la caduta e anche il morale era giù poi è arrivato il momento giusto per scattare”.

