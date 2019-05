Giro d'Italia, Nibali e Carapaz: «Dovrò inventarmi qualcosa»

«A quel punto era giusto procedere assieme e collaborare, in modo da guadagnare su Roglic. Come si recupera quell'1'47" su Carapaz? Non lo so. Sarà davvero complicato, perché ha dimostrato di essere molto forte. Sono contento per quello che ho guadagnato su Roglic, l'annullamento del Gavia probabilmente ci ha tolto qualcosa d'importante«. Così Vincenzo Nibali, dopo la fine della 16/a tappa, a Ponte di Legno (Brescia). «È stata una giornata molto dura, fredda, soprattutto nel finale - aggiunge -. Sapevo che ci sarebbe stata pioggia e infatti mi ero portato dietro la mantellina. Quello che abbiamo cercato di fare attaccando è stato positivo perché ci ha permesso di guadagnare su Roglic. Adesso dovrò inventarmi qualcosa per battere Carapaz, anche se non è semplice. Lui è in gamba, forte e pronto per questo Giro d'Italia».

