Giro, Nieve vince la penultima tappa ​e Froome blinda la passerella romana

Le mani di Chris Froome sul Giro d’Italia numero 101, il trionfo del britannico che a Cervinia ha controllato Dumoulin rispondendo con determinazione ai suoi attacchi. Froome ha guadagnato anche 6" sul rivale prima della passerella finale, domani, a Roma ai Fori Imperiali. E nel giorno in cui Chris Froome festeggia la sua vittoria alla corsa rosa, arriva il primo sigillo spagnolo al Giro con Mikel Nieve. Il corridore della Mitchelton-Schott nel giorno del suo compleanno ha conquistato l’ultima tappa alpina del Giro, quella di 214 chilometri da Susa a Cervinia. Il fedele gregario di Yates - cha a Bardonecchia ha perso irrimediabilmente la maglia rosa con una profonda crisi - è stato bravo a entrare nella fuga e poi a staccare i compagni sulla rampa del Saint Pantaleon e per lui, che è un basco, questo è stato il terzo trionfo al Giro dopo quelli del 2011 al Gardeccia e del 2016 a Cividale del Friuli. Secondo posto per l’olandese Robert Gesink della LottoNL Jumbo, e terzo per Felix Grosschartner.



Dopo quattro Tour de France e una Vuelta di Spagna per Froome è arrivata anche la vittoria alla corsa rosa anche se, va ricordato, pende su di lui la questione doping legata al salbutamolo emerso proprio in occasione della Vuelta dello scorso anno. Ora il capitano della Sky ha conquistato un posto speciale nella storia del ciclismo: è il primo britannico ad aver vinto il Giro e in ordine cronologico è l’ultimo ad aver conquistato la tripla corona, ovvero ad aver vinto tutti e tre i grandi Giri. Prima erano stati Jacques Anquetil, che nel 1963 con la vittoria alla Vuelta completò la tripla corona: poi Felice Gimondi (1968), quindi Eddy Merckx (1973), Bernard Hinault (1980), Alberto Contador (2008) e Vincenzo Nibali (2014).



La classifica del Giro d’Italia si chiude con il britannico al primo posto seguito da Dumoulin della Sunweb con e Angel López dell’Astana. Esce dal podio il francese Pinot che oggi in corsa ha mostrato i segni della crisi. Quarto adesso è Richard Carapaz con Domenico Pozzovivo quinto e primo dei corridori italiani.



Froome: «È un sogno questo per me. È la vittoria più bella della mia carriera. Ieri pensavo a vincere la tappa e non credevo di riuscire a prendere la maglia rosa. Quella per me è stata la vera sorpresa. Ho avuto momenti molto difficili nella prima settimana con la caduta. Correvo scoordinato e perdevo ancora tempo. La mia squadra mi diceva di stare tranquillo mi hanno fatto tanto coraggio. Negli anni abbiamo visto come al Giro le cose possono cambiare rapidamente. Simon è stato molto bravo in questo Giro ma questa corsa è durissima. Con Dumoulin ci rivedremo al Tour e sarà ancora bello. In questo Giro non ho pensato alla questione doping, dentro di me so di non aver fatto nulla di male e spero che questa storia si risolva molto presto».



RISULTATO FINALE

1 - Mikel Nieve (Mitchelton - Scott) - 214 km in 5h43’48”, media 37,347 km/h

2 - Robert Gesink (Team Lotto NL - Jumbo) a 2'17"

3 - Felix Grossschartner (Bora - Hansgrohe) a 2'42"

4 - Giulio Ciccone (Bardiani CSF) a 3'45"

5 - Gianluca Brambilla (Trek - Segafredo) a 5'23"



CLASSIFICA GENERALE

1 - Chris Froome (Team Sky)

2 - Tom Dumoulin (Team Sunweb) a 46"

3 - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) a 4'57"

4 - Richard Carapaz (Movistar Team) a 5'44"

5 - Domenico Pozzovivo (Bahrain - Merida) a 8'03"

