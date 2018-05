Giro d’Italia, Pinot ricoverato: resta sotto osservazione ad Aosta

di Francesca Monzone

Ha onorato la corsa rosa finché ha potuto, ma ieri, dopo essere arrivato tra gli ultimi al traguardo di Cervinia, scortato dalla squadra, Tibaut Pinot è stato costretto ad abbandonare la gara dopo la 20^ tappa. Pinot che corre con la squadra Groupama FDJ è stato uno dei protagonisti di questo Giro d’Italia ed era sul podio dei migliori, ma dopo giorni di sofferenza, ieri è arrivato alla fine della corsa con oltre 45’ di ritardo e dopo il traguardo si è sentito subito male. Febbre alta e vomito questi i sintomi a Cervinia e il medico della corsa lo ha inviato subito all’ospedale di Aosta per accertamenti. La diagnosi è disidratazione probabilmente in seguito ad una forma virale. Il corridore francese dopo aver trascorso una notte serena, resta per il momento sotto osservazione nella struttura ospedaliera. La sua squadra già nella serata di ieri aveva mandato notizie rassicuranti sui social network sullo stato del giovane e nelle prossime ore verrà diramato un nuovo bollettino.

