Giro d’Italia, Primoz Roglic maglia rosa virtuale

di Francesca Monzone

Bologna ha alzato il sipario sul Giro d’Italia numero 102, con la cronometro di 8 chilometri dal centro di Bologna fino al Santuario di San Luca. Il gruppo dei migliori ha già portato a termine la prova con Primoz Roglic, grande favorito, che ha fatto segnare per il momento, il miglior tempo con 12’54”. Straordinario Vincenzo Nibali che non ha giocato in difesa ma ha deciso di attaccare, conquistando la seconda posizione a 23” dallo sloveno. Attualmente al terzo posto c’è il colombiano dell’Astana Miguel Angel Lopez, che con il suo 13’22” è anche il miglior giovane. Delusione per Tom Dumoulin che per il momento si assesta in quarta posizione a 28” da Roglic e seguito dal britannico della Ineos Geoghegan Tao. Nono posto per Jungels.

Attardati diversi uomini di classifica con Landa della Movistar che chiude a 1’07” dal primo e il russo Zakarin della Katusha-Alpecin a 1’20”.

La maglia virtuale di miglior scalatore è di Giulio Ciccone, che ha fatto segnare il miglior tempo nella salita verso San Luca.

Per quanto riguarda il gruppo dei migliori, l’ultimo a partire sarà Simon Yates della Mitchelton-Schott. Il britannico a differenza dei suoi rivali, ha deciso di partire nell’ultimo gruppo, la partenza per lui sarà alle 19:43.

© RIPRODUZIONE RISERVATA