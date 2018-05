Giro d'Italia, Viviani vince la 13esima tappa: Yates in rosa

Volata vincente di Elia Viviani a Nervesa della Battaglia, arrivo della tappa numero 13 del Giro d’Italia. Il campione olimpico di Rio si è imposto dopo che Coleman aveva ripreso il gruppo a 150 metri dal traguardo. Coleman ha approfittato della grande confusione in testa al gruppo nell’ultimo chilometro di corsa (il via da Ferrara, 180 i chilometri della tappa) e ha cercato lui un allungo per andare a vincere, ma è stato beffato da Viviani.

Coleman si è letteralmente piantato nonostante la sua azione davvero importante. Super volata, nel finale, di Viviani che ha riscattato la delusione di ieri e ha regolato, con la sua potenza, Bennett e Van Poppel conquistando punti preziosi per la sua maglia ciclamino.



Quarto posto per Modolo, quindi Gibbons, Drucker, Belletti, Venturini, Planckaert e Debusschere.

Aspettando lo Zoncolan, domani, Yates è sempre il padrone: la maglia rosa è sua. Felice, il britannico ha spiegato che «è stato un bell’allenamento, tranquillo, in vista di domani. Nel finale, quando c'è uno sprint come oggi, per me che sono piccolo e non ho grande potenza non è mai facile. Vedremo cosa accadrà sullo Zoncolan, non conosco la salita anche se so che è un’ascesa importante».

