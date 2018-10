Giro di Lombardia, trionfa Pinot davanti a Nibali, delude Valverde

Thibaut Pinot vince il 112esimo Giro di Lombardia (5h53'22) e conquista la sua prima affermazione in una Classica Monumento. Secondo Vincenzo Nibali, arrivato a 32« e staccato dal francese a 14 chilometri dall'arrivo, con un attacco sul Civiglio. Delude il campione del mondo, Alejandro Valverde, che perde contatto dalla testa sul Muro di Sormano.



l primo attacco importante avviene sul Muro di Sormano, con lo scatenato Roglic. La sua accelerazione porta dietro anche Nibali e Pinot, che però lo staccano prima della cima. Ma in discesa lo sloveno recupera terreno e dal gruppo esce anche il colombiano Bernal, per formare il quartetto di testa. La bagarre scoppia sul Civiglio: sull'attacco di Pinot, Roglic molla subito e Bernal perde contatto. Nibali regge per tre scatti, ma al quarto, portato sul Civiglio, a 14 chilometri dall'arrivo, alza bandiera bianca. Per Pinot è una passerella fino a Como; Nibali con carattere tiene botta, manca il tris ma chiude secondo; Teuns regola la volata di gruppo e completa il podio.

