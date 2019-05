Come Coppi e Bartali nel 1952. Non è passato inosservato il gesto dello spagnolo Francisco Ventoso che, durante la tappa di ieri, ha passato la propria borraccia a Vincenzo Nibali. Un gesto sportivo che ha letteralmente mandato in estasi i tifosi, con il video che diventava subito virale sui social mentre fioccavano le similitudini, specie con il celebre passaggio dell'acqua tra i due miti del ciclismo azzurro.



Stupito dell'eco del gesto uno dei protagonisti, Ventoso, che interpellato dai cronisti alla partenza della tappa odierna è stato di poche parole. «Cose come queste nel ciclismo ne accadono a decine. Non ci vedo niente di nuovo», ha detto il gregario iberico.

