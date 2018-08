Girone «centro-sud» per l'esordio del Sant'Egidio in Serie C nazionale

di Giuliano Pisciotta

Campania, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sarà questo il tour che il Sant'Egidio dovrà affrontare per la sua prima apparizione nel campionato nazionale di Serie C di calcio femminile. La Campania è la regione più rappresentata con 3 formazioni: Vapa Virtus Napoli e Napoli Calcio Femminile le altre due corregionali del Sant'Egidio; poi 2 abruzzesi, 2 laziali, 2 pugliesi e una rappresentante ciascuna per Basilicata, Calabria e Sicilia.



Nel girone D, insieme al Sant'Egidio Femminile ci saranno Ludos, New Team San Marco Argentano, Potenza, Apulia Trani, Salento Women Soccer, Vapa Virtus Napoli, Napoli CF, Chieti CF, Pescara, Aprilia Racing e Grifone Gialloverde.



La formula del campionato prevede che le prime classificate di ogni girone disputeranno tra di loro due gare spareggio. Le vincenti saranno promosse in B, le perdenti effettueranno sfide di spareggio con la quartultima e terzultima della Serie B, in gare uniche su campi neutri. Gli accoppiamenti saranno determinati tramite sorteggio.

