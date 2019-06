Un cilentano si campione d'Italia: FIlpi vince i 110 ostacoli juniores

di Gerardo Lobosco

Il cilentno Giuseppe Filpi di Novi Velia, si è lauretao campione d'Italia tra gli juniores nella kermesse nazionale di Atletica che si è svolta a Rieti. Il giovane ostacolista che gareggia per l'Atletica Agropoli, si è imposto nei 110 hs riuscendo a scedere sotto i 14 secondi per la precisione ha chiuso tagliando il traguardo in 13"93"', migliorando anche il suo primato personale. Filpi, ha bissato il successo ottenuto nello scorso anno. Molto soddisfatto il suo allentore Angelo Palmieri, che temeva per l'infortunio di inizio anno che ne aveva condizionato la preparazione: " Giuseppe- ha detto Palmieri- è un alteta fantastico che nonostante le avversità ha lavorato con grande dedizione e professionalità. Sono felice per questo risultato prestigioso". Giusepp Filpi, con il successo di Rieti, si è guadaganoto l'accesso al Campionato Europeo che si svolgerà in Svezia a Boras dal 18 al 21 luglio prossimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA