Golf: Augusta Masters, buon avvio di Molinari e Woods

AUGUSTA (GEORGIA) – Bella partenza di Francesco Molinari all’83° Masters di Augusta. L’azzurro, numero 7 del ranking mondiale, ha chiuso il primo giro in 70, 2 colpi sotto il par, che lo colloca a 4 colpi dai leader. Nel suo score 3 birdie (buche 2, 15 e 18) e un solo bogey, alla 11. La gara di Molinari è stata esemplare, con poche sbavature. A voler essere pignoli, qualche incertezza l’ha fatta registrare col putter, ma trattandosi dei green di Augusta qualche errore è fisiologico. A fine gara, Molinari ha l’espressione soddisfatta di chi sa di aver fatto bene. <Sì – dice – non posso lamentarmi di come ho giocato. Il vero rammarico è quello della 11, quando sono finito in acqua con il secondo colpo. La mia intenzione era di stare più sulla destra, ho sperato che il vento mi aiutasse, ma non è andata così>. Nonostante un approccio rimasto corto all’asta, Molinari ha poi recuperato alla grande, imbucando un lungo putt per un bogey a quel punto molto prezioso. Anche alla 13, il par 5 che chiude l’amen corner, la zona più difficoltosa del percorso, è incorso in un errore, questa volta sul terzo colpo. Il suo chip da bordo green è rimasto pericolosamente corto. <Ma in quel caso – spiega – credo che ci fosse del fango sulla palla e il colpo è risultato sporco. Per il resto ho poco da rimproverarmi. Potevo imbucare qualche putt in più, ma non bisogna farsi trarre in inganno dalle distanze. Alla 14, per esempio, c’era una pendenza complicatissima>.



La sensazione è che Molinari, così come aveva annunciato alla vigilia, abbia giocato d’attacco, mettendo quasi sempre l’asta nel mirino e poco importa se l’Augusta National è un percorso poco propenso a perdonare gli errori, la strategia è comunque quella giusta. Non a caso, quando vengono fatti notare i risultati eclatanti di chi è in campo dopo di lui, Molinari non si scompone. Anzi, il suo commento è lapidario: <Si può fare>. Messaggio chiaro e il putt imbucato alla 18, per il birdie finale, sta lì a dimostrarlo.



In effetti, i punteggi del pomeriggio sono stati largamente più bassi di quelli del mattino, quando le attenzioni erano puntate soprattutto su Tiger Woods. Il 4 volte campione Masters ha chiuso con lo stesso punteggio di Molinari (-2, risultato di 4 birdie e 2 bogey) che lo tiene assolutamente in corsa. A dettare legge in questa prima giornata, sono stati gli americani Bryson DeChambeau e Brooks Koepka- Entrambi hanno chiuso a -6, imprimendo una forte accelerazione nelle seconde 9 dopo aver chiuso le prime a -1. Dietro di loro, Phil Mickelson, uno che con la giacca verde ha parecchia confidenza, avendola già indossata 3 volte. Il fantasioso mancino texano ha chiuso a -5, facendo intendere con chiarezza che ci sarà da fare i conti anche con lui. Ottima la prova dell’inglese Ian Poulter e dell’americano Dustin Johnson, entrambi al 4° posto a -4. Deludente Justin Rose, numero uno al mondo, che ha chiuso a +3, così come Jordan Spieth. Preoccupante il risultato di Paul Casey, che pure si presentava in un buon momento di forma. L’inglese ha chiuso con un pesantissimo +9.



Oggi il secondo giro. C’è il taglio che incombe. Accederanno ai round finali i primi 50 più i pari merito. Francesco Molinari sarà sul tee della 1 alle 16.09 italiane, Tiger Woods alle 19.49. La sfida entra nel vivo.

