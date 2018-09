Bmw Championship, Woods al comando insieme a McIlroy

di Redazione Sport

Tiger Woods e Rory McIlroy, autori entrambi di uno spettacolare primo giro in 62 (-8) colpi, sono i leader del BMW Championship, terza delle quattro prove dei PlayOffs, che dovrà designare i trenta giocatori, tra i 70 in gara, ammessi al Tour Championship (20-23 settembre), il torneo finale dove si assegneranno i dieci milioni di dollari della FedEx Cup al vincitore di una speciale classifica a punti e che concluderà anche la stagione del PGA Tour. Sul percorso dell'Aronimink GC (par 70), a Newtown Square in Pennsylvania, è al 49° posto con 70 (par) colpi Francesco Molinari, affiancato da Dustin Johnson, numero uno mondiale. In una classifica corta e foriera di recuperi è in terza posizione Xander Schauffele (63, -7) e sono in quarta Billy Horschel, Peter Uihlein, Alex Noren e Justin Thomas (64, -6), campione uscente in FedEx, e occupa l'ottava Rickie Fowler (65, -5), rientrato dopo due turni di stop per infortunio. Sono a ridosso Hideki Matsuyama, Jon Rahm, Justin Rose ed Henrik Stenson, 12.i con 66 (-4), Jordan Spieth, Jason Day e Bryson DeChambeau, leader della FedEx, 20.i con 67 (-3). In ritardo Brooks Koepka, 38° con 69 (-1), Phil Mickelson, 65° con 73 (+3), e Marc Leishman, 67° con 74 (+4), che difende il titolo nel torneo.



Tiger Woods non poteva dare miglior risposta dopo aver ricevuto la wild card per giocare la Ryder Cup. Ha realizzato il secondo suo score più basso in carriera (un eagle, sette birdie, un bogey) dopo il 61 del WGC Bridgestone del 2013, che poi vinse, e si trova in vetta al termine del primo giro dopo cinque anni. È stato impeccabile sul green (27 putt), anche se ha mancato nel finale tre putt da birdie. «Ho dato -ha dichiarato- un bell'aspetto al mio gioco. Sui green non ho avuto problemi, semplicemente in qualche circostanza la palla non è entrata in buca, il che va bene. Sono molto felice e ora non voglio fermarmi». Rory McIlroy ha messo a segno dieci birdie, dei quali sei di fila, contro due bogey che, in extremis, gli hanno fatto perdere la leadership solitaria.



Francesco Molinari non è riuscito a dare accelerazioni a suo gioco. È andato per due volte sotto par con due birdie, ma in entrambe le occasioni è tornato a livello con altrettanti bogey. Con l'attuale classifica DeChambeau rimarrebbe in testa alla FedEx (la sua posizione per ora è inattaccabile) con alle spalle Thomas e Rose. McIlroy salirebbe dal 24° al quarto posto e Woods dal 25° al quinto mentre Molinari scenderebbe dal 14° al 19°. Prima del Tour Championship i punti verranno resettati: si manterrà l'ordine di classifica, con Il primo che riceverà 2.000 punti e a scendere 1.800, 1.520, 1.296 e 1.280 fino ai 115 del 30°. In tal modo quasi tutti avranno la possibilità di conquistare il jackpot, ma i primi cinque, in caso di vittoria, avranno la matematica certezza di conseguire la FedEx, poiché nessuno degli altri quattro potrà superarlo con qualsiasi piazzamento. Il montepremi è di 9.000.000 di dollari con prima moneta di 1.620.000 dollari.

