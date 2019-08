Fedex Cup, McIlroy nuovo re: Molinari fuori dalla top ten

Rory McIlroy vince ad Atlanta il Tour Championship e si prende l'edizione record della FedEx Cup. Il nordirlandese con questo successo vola al secondo posto nella classifica mondiale e prepara l'attacco al trono di Brooks Koepka. «Sono davvero orgoglioso - la gioia del 30enne di Holiwood - e ora voglio solo godermi questo momento. Trionfare in questo modo, contro avversari così forti, è certamente qualcosa di fantastico e indescrivibile». Dopo il successo 2016 McIlroy cala il bis diventando il secondo giocatore nella storia del golf ad imporsi, per due volte, nella FedEx Cup (istituita nel 2007). L'ex numero uno al mondo entra nei libri record del green emulando Tiger Woods (vincitore nel 2007 e 2009). «Tutto questo - ha sottolineato ancora McIlroy - rappresenta un vero privilegio». Campione anche d'incassi e tra le star della Ryder Cup 2018 di Parigi, McIlroy festeggia l'impresa con un assegno da 15 milioni di dollari. È lui il nuovo Paperone 2019 del golf. Che rivincita per Rory. Dopo l'eliminazione nella 148/a edizione dell'Open Championship (quarto ed ultimo Major dell'anno), arrivata davanti al pubblico di casa, McIlroy risponde così ai critici, siglando il terzo successo 2019 sul massimo circuito americano dopo la vittoria al Players Championship e l'affermazione all'RBC Canadian Open.



Con il successo nella FedEx Cup Rory McIlroy vola al secondo posto nella classifica mondiale con 9.6258 punti, superando Dustin Johnson (ora 3/o con 8.9316) e mettendo nel mirino la leadership di Brooks Koepka (saldamente in testa con 12.6533). Scivola fuori dalla Top 10 Francesco Molinari (assente in Georgia, Stati Uniti), undicesimo (6.1302). Dopo il secondo posto ad Atlanta Xander Schauffele si prende la nona piazza (6.3248) davanti a Bryson DeChambeau (decimo con 6.2521). Ancora un passo in avanti per Andrea Pavan, da 77/o a 76/o (1.8627).

