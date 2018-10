È Brooks Koepka il miglior giocatore del 2018 sul PGA Tour (massimo circuito americano di golf). Il doppio successo major (Us Open e PGA Championship) e la scalata verso la leadership mondiale (è il numero 3 del world ranking) sono valsi al campione statunitense la palma di «Player of the year». Il fuoriclasse a stelle e strisce ha battuto la concorrenza di Francesco Molinari, Dustin Johnson (leader mondiale), Justin Rose (vincitore della FedEx Cup), Justin Thomas e Bryson DeChambeau. Il 28enne di West Palm Beach (Florida) ha iniziato la stagione ai box a causa di un infortunio al polso che lo ha costretto anche all'operazione. Poi è tornato sul green diventando il primo giocatore a difendere il titolo allo US Open dal 1989 (l'ultimo a riuscirci fu Curtis Strange), e il quinto ad imporsi in 2 tornei del Grande Slam nella stessa stagione, eguagliando Tiger Woods (2000). Stagione da incorniciare per Koepka, macchiata solo dalla sconfitta in Ryder Cup. È lui il miglior giocatore del PGA Tour 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA