È successo di tutto nel secondo round del Northern Trust di golf, primo dei quattro eventi Play-Off della FedEx Cup che ha visto l'exploit di Brooks Koepka, al comando con Jamie Lovermark (132, -10) e la rincorsa di Adam Scott, 3/o con 133 (-9), grazie a un parziale show di 64 (-7), miglior score di giornata. E poi un'altra ottima prova di Dustin Johnson, 4/o con Bryson DeChambeau (134, -8). Tiger Woods 67/o (142, par) è salvo per un soffio mentre è stato eliminato Francesco Molinari (144, +2). Emozioni e colpi di scena a non finire nel New Jersey in una gara che oltre all'azzurro, autore di un birdie e due bogey, ha visto uscire di scena altri big del calibro di Justin Rose, Jon Rahm e Alex Noren. Sul percorso del Ridgewood CC, a Paramus, è in corsa per il titolo anche Tommy Fleetwood, 6/o (135, -7). Buone prove pure per Phil Mickelson e Justin Thomas, 11/i (136, -6). E adesso il gran finale. Con il testa a testa tra Koepka e Johnson, che mette in palio anche la leadership mondiale, che continuerà per tutto il week-end. Dopo aver vinto lo Us Open e il Pga Championship (due dei 4 major della stagione), Koepka sogna l'ennesima impresa.

