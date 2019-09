Open d'Italia a Roma, Chimenti: «Molinari ci farà sognare»

I Major Champion e poi 98 vincitori di almeno una gara sull'European Tour. E, ancora: Francesco Molinari per il triplete, la corsa alla Race to Dubai e quella per la qualificazione alla Ryder Cup 2020 sponda Europa. La rassegna - presentata oggi al Salone d'Onore del Coni - deve ancora cominciare, ma l'Open d'Italia 2019 s'annuncia già come un'edizione da record. All'Olgiata Golf Club di Roma i campioni del «green» si contenderanno un montepremi da 7 milioni di dollari (che il torneo manterrà fino al 2027) nella quinta tappa stagionale delle Rolex Series del massimo circuito continentale.

Da «Chicco» Molinari a Justin Rose, da Shane Lowry a Martin Kaymer, da Danny Willett a Padraig Harrington. Senza dimenticare Graeme McDowell, Josè Maria Olazabal, Charl Schwartzel, TrevorImmelman e Michael Campbell. Undici i player che, in carriera, hanno vinto un evento del Grande Slam. Quello della 76/a edizione della massima rassegna nazionale di golf è un field da record. Con la kermesse che vanterà una triplice esposizione televisiva e andrà in onda su Rai, Sky e GOLFTV.



«L'Open d'Italia vanterà grandissimi campioni. Francesco Molinari ci farà vedere cose fenomenali, ne sono sicuro. Con lui ci saranno tanti grandi interpreti della disciplina come Justin Rose e molti altri. Ma l'Italia può contare su altri grandi giocatori come Andrea Pavan, Renato Paratore, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Nino Bertasio. Sarà grande spettacolo».

Così Franco Chimenti, numero 1 della Federgolf, in occasione della presentazione della 76/a edizione dell'Open d'Italia di golf (10-13 ottobre all'Olgiata GC di Roma, evento principale del progetto Ryder Cup 2022) al Salone d'Onore del Coni. «Avere qui accanto a me una persona straordinaria come Virginia Raggi, sindaca di Roma, è davvero emozionante - aggiunge Chimenti - Nella Capitale sta mettendo d'accordo tutti dimostrandosi sensibile alle migliori iniziative. Spero di vederla all'Open d'Italia e poi alla Ryder Cup 2022, un evento davvero unico. Questa sfida, per molti impensabile, l'ha vinta Roma».

