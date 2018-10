Race to Dubai, è sfida tra Molinari e Fleetwood

Il rush finale per la conquista della Race to Dubai (l'ordine di merito dell'European Tour) entra nel vivo. Nonostante il 43/o posto nel WGC-HSBC Champions di Shanghai Francesco Molinari ha conservato la leadership, con Tommy Fleetwood (2/o) e Patrick Reed (3/o) che con il 7/o posto in Cina hanno accorciato il gap con l'azzurro. Molinari con 4.709.921 vanta un buon margine su Fleetwood (fermo a 3.502.538). Ma il britannico nel Turkish Airlines (1-4 novembre), sesta tappa stagionale delle Rolex Series, vuole approfittare del turno di riposo dell'azzurro per provare ad effettuare il sorpasso. Dopo essersi laureato 'rè nel 2017, Fleetwood sogna il bis. Lotta a 3, con Reed (3.268.511) più lontano ma comunque in corsa per il titolo. Il tempo di ricaricare le pile e trovare nuovamente la forma migliore dopo il trionfo in Ryder Cup. «Chicco» Molinari vuole la Race to Dubai per concludere al meglio un'annata già indimenticabile.

