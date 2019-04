Golf, Tiger Woods si racconta: ​«Due anni fa non camminavo»

Tiger Woods negli Stati Uniti torna a parlare del successo show ad Augusta, arrivato 14 anni dopo l'ultima volta. «Fino a due anni fa non riuscivo neanche a camminare. E ora sono tornato a vincere per la quinta volta in carriera il Masters. Ho sempre pensato fosse un'impresa alla portata - le rivelazioni del californiano - ma quello che mi è successo in questi anni non è stato facile da superare». Con 15 successi Major, «Big Cat» ora punta al record di Jack Nicklaus, fermo a 18. «All'Orso d'oro è servita un'intera carriera per raggiungere un primato unico. Ora so di avere delle possibilità per provare a superarlo, ma non sarà facile». E a chi gli chiede se la sua vita è realmente cambiata dopo il pokerissimo di Augusta, Woods risponde così. «Ancora non ho realizzato quanto successo. La vittoria di quest'anno mi ricorda un pò la prima nel 1997. Ci è voluto del tempo per capire quanto fatto. So che sembrerà noioso ma in questi giorni sono stato a casa, ho accompagnato i bambini a scuola e partecipato a delle cene con amici». Una vita normale per un fuoriclasse che, a 43 anni, è tornato a incantare il mondo con l'ennesima impresa di una carriera super.

