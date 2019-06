Golf Us Open, Molinari partenza ok: «Siamo solo all'inizio»

Inizio col botto nella 119/a edizione dell'US Open, terzo Major 2019. Il primato di Justin Rose, l'ottimo avvio di Francesco Molinari e l'hole in one di Rory Sabbatini. A Pebble Beach (California) Rose con 65 (-6) guida la classifica con un colpo di vantaggio su un quartetto di inseguitori composto dal sudafricano Louis Oosthuizen e dagli americani Rickie Fowler, Xander Schauffele e Aaron Wise, tutti secondi con 66 (-5). Mentre «Chicco» Molinari, grazie a un parziale di 68 (-3), è ottavo a tre lunghezze dal leader. Quattro birdie e un bogey per l'azzurro, protagonista di una prova convincente. Il piemontese ha chiuso il primo round davanti a Brooks Koepka. «Sono molto felice di questo inizio di gara e spero che il meglio possa arrivare nei prossimi giorni». È un Francesco Molinari soddisfatto quello che si presenta in sala stampa, a Pebble Beach (California), dopo il primo giro chiuso in ottava posizione nella 119/a edizione dell'US Open. L'azzurro con 68 (-3) è distante tre colpi da Justin Rose, leader con 65 (-6). Quattro birdie e un bogey per il piemontese, che guarda già al prossimo round. «La strada da percorrere - sottolinea - è ancora lunga».

