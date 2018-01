di Gianluca Agata

Trofeo Campobasso 2018 sempre nel segno di Marco Gradoni. Il tredicenne del Tognazzi Marine Village, campione del mondo uscente nella classe Optimist, si conferma al primo posto al termine della seconda giornata di regate. Gradoni ha collezionato due secondi posti nelle prove odierne. Lo segue da vicino Davide Nuccorini del Circolo della Vela Roma, mentre al terzo posto sale Sophie Fontanesi del Tognazzi Marine Village. Si conferma ai vertici anche Pietropaolo Orofino del Circolo Savoia, quinto in classifica generale. Non cambia il leader neppure nei Cadetti: Federico Sparagna (Circolo Nautico Caposele) precede il compagno di club Lorenzo Macari e Alessandro Di Maggio del Circolo Nautico Torre del Greco.



Al Circolo Savoia è presente il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre. “L’edizione numero 25 del Trofeo Campobasso – ha detto Ettorre – è di grande slancio per quanto concerne la qualità e quantità di partecipanti. Siamo felici di portare avanti la tradizione di una regata che ha sempre avuto grande fascino. Il campo di Napoli e le strutture del Circolo Savoia sono sempre tra le migliori in Italia, auspichiamo di tornarci quanto prima anche in periodi dell’anno diversi”. Il prossimo appuntamento nel golfo di Napoli sarà il campionato italiano Orc, il prossimo giugno: “E’ l’unico concesso dalla Federazione al di fuori delle classi Olimpiche. Siamo contenti di questa scelta, comitato e circolo faranno un grande lavoro per una manifestazione che sta crescendo anno dopo anno e che per questo rappresenta una grande sfida”.



Domani, 6 gennaio, le regate inizieranno alle ore 10.30. Alle ore 16 è in programma la cerimonia di premiazione alla quale parteciperanno tra gli altri il presidente Fiv Ettorre, l’assessore comunale allo Sport Ciro Borriello e Carlo Palmieri di Carpisa.

