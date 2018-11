Grande Bellezza in Costiera: Sorrento-Positano ultramarathon

di Diego Scarpitti

Turismo e sport in costiera. Il binomio si preannuncia felice per la Sorrento-Positano del 2 dicembre, che è stata ufficialmente inserita nel calendario internazionale delle ultramaratone da parte della IAU, ricevendo l’onorificenza del Bronze Label. Due le distanze ideate dalla società organizzatrice Napoli Running. Una percorribile da tutti e non proibitiva, 54 km di puro spettacolo per gli occhi e grande divertimento per il proprio spirito e gambe. Per i primi tre uomini e le prime tre donne in palio il Trofeo della Costiera. L’altra, invece, di 27 km, la Panoramica: verrà assegnato il Gran Premio Nastro Verde.



A un mese dall’evento già pronta la medaglia destinata al collo di quanti termineranno la competizione. Simbolo e premio per i tanti allenamenti fatti nei mesi precedenti, lo splendido ricordo renderà testimonianza di una piacevole giornata di sport. Evocativo il logo scelto, realizzato dallo stile inconfondibile del maestro De Maio, che rappresenta un runner che taglia il traguardo, inserito all’interno di una piastrella decorativa. «Abbiamo sentito parlare lo scorso anno di questa gara in un posto meraviglioso come la Costiera sorrentina e subito ci siamo detti che nel 2018 non avremmo dovuto perdercela. E così eccoci qui», raccontano felici gli «ultra sposi» Elisa Benvenuti e Federico Borlenghi, due campioni che si sono conosciuti e sono convolati a nozze anche grazie alla loro grande passione per la corsa, desiderosi di conquistare il podio.



«Ho corso oltre 110 gare tra maratone e ultramaratone, la più lunga di queste è stata la Spartathlon da 246km in Grecia. La verità è che parteciperei a tutte le maratone: mi donano gioia e libertà e più che sfidare gli avversari la vera competizione è con me stesso. La sfida è contro di me», ammette il 41enne cremonese Federico, che ha vestito più volte la maglia azzurra della Nazionale. «Ho scelto la Sorrento-Positano, perché senza dubbio ha paesaggi “da urlo”. Fondamentale po divertirsi come fossimo bambini al parco giochi. Attendo divertimento e tanto tifo da chi starà ai lati della strada».Lancia un messaggio anche salutistico la 31enne Elisa, originaria di Rimini. «Ho corso 49 gare, sommando maratone e ultra. La Sorrento-Positano sarà perfetta in tutti i sensi, un vero spettacolo per gli occhi e gioia per il cuore». Scarpette e pettorina da indossare. All runners are beautiful, ancor più nella prima domenica dell’ultimo mese dell’anno.

